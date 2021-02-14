Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала, як розважається з подругою

Зірка показала, як проводить час у компанії учасниці проекту "Топ-модель по-українськи", Каті Свинарчук, пише Politeka.net.

Дві красуні розважають публіку на Open-air в Буковелі: "Розумнички-дівчата".

Так, Мішель і Катя в розпал другого дня вечірки влаштували танці перед публікою.

Андраде була в чорній куртці і великих окулярах, які прикрили її очі. Співачка посміхалася і видно, що їй було дуже весело.

Катя Свинарчук була в об'ємному пальті і зеленій шапочці.

Красуні в танці навіть вирішили потертися об сідниці одна одної.

Гарячий танець викликав тільки позитив.

Відео не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже зробити це в сторіс неможливо.

Нагадаємо, Мішель Андраде стала популярною після того, як взяла участь у шоу "X-фактор".

Майбутня зірка народилася 10 листопада 1996 року в Кочабамбі, Великому Місті Болівії.

Мати Мішель - українка, яка вирушила в далеку країну за своїм першим коханням. Батько Маріо в юності грав в естрадному ансамблі і прищепив дочці любов до музики.

До 13 років Андраде жила в Болівії, а пізніше сім'я переїхала в Україну.

Дівчинка стала активно займатися співом і вже в 17 років потрапила на вказане шоу. Після телешоу, Андраде стала співпрацювати з продюсерським центром MOZGI Entertainment і її кар'єра стала рости більше.

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