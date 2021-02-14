Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, показала, як розважається з подругою
Зірка показала, як проводить час у компанії учасниці проекту "Топ-модель по-українськи", Каті Свинарчук, пише Politeka.net.
Дві красуні розважають публіку на Open-air в Буковелі: "Розумнички-дівчата".
Так, Мішель і Катя в розпал другого дня вечірки влаштували танці перед публікою.
Андраде була в чорній куртці і великих окулярах, які прикрили її очі. Співачка посміхалася і видно, що їй було дуже весело.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Тіна Кароль сміялася в храмі і випадково підпалила фату: фатальні прикмети на весіллі з Євгеном, відео
"Він давно хотів піти на цей міст": друг школяра, з яким сталося нещастя в Харкові, приголомшив розповіддю
Обірвалося життя легендарної українки, країна в жалобі: "Схилимо голови, Царство Небесне"
Дан Балан знайшов своє місце поруч з Тіною Кароль, мрії починають збуватися: "Весільний портрет"
Катя Свинарчук була в об'ємному пальті і зеленій шапочці.
Красуні в танці навіть вирішили потертися об сідниці одна одної.
Гарячий танець викликав тільки позитив.
Відео не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже зробити це в сторіс неможливо.
Нагадаємо, Мішель Андраде стала популярною після того, як взяла участь у шоу "X-фактор".
Майбутня зірка народилася 10 листопада 1996 року в Кочабамбі, Великому Місті Болівії.
Мати Мішель - українка, яка вирушила в далеку країну за своїм першим коханням. Батько Маріо в юності грав в естрадному ансамблі і прищепив дочці любов до музики.
До 13 років Андраде жила в Болівії, а пізніше сім'я переїхала в Україну.
Дівчинка стала активно займатися співом і вже в 17 років потрапила на вказане шоу. Після телешоу, Андраде стала співпрацювати з продюсерським центром MOZGI Entertainment і її кар'єра стала рости більше.
Нагадаємо, Мішель Андраде застали в ліжку з Позитивом, ховалися недовго
А ще Politteka повідомляла, що Мішель Андраде і Позитив підігріли чутки про роман, пару можна привітати
Також Politeka писала, що Мішель Андраде і Позитив підігріли чутки про роман, пару можна привітати