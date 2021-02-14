Співачка Оля Полякова привітала свою близьку людину зі святом

Як передає Politeka.net, знімками та зворушливим постом артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Іменником виявився Михайло Ясинський - продюсер і близький друг Ольги Полякової.

"Мішарик! Так сталося тобі народитися в день, в який, всі закохані викладають фотки зі своєю парою, а я викладаю з тобою, але не тільки тому, що у тебе день народження, хоча у тебе він, і Я бажаю тобі всього найкращого, а ще й тому що ти в деякому сенсі теж моя пара, з тобою ми так багато пройшли і досягли, Що я вважаю тебе не тільки моїм другом, партнером, соратником, порадником, захисником, а й частиною своєї сім'ї!",- написала співачка в підписі до ряду знімків, на яких вони разом.

Настільки атмосферні фото не залишилися без уваги шанувальників Ольги, а деякі навіть помилково допустили, що на знімках її чоловік.

"Очманіти! Яка ви красуня! Чоловікові не страшно показати цей пост?) ", "Невгамовна Оля"," Новий хахаль", "Я думала, що це ваш чоловік", - писали в коментарях до посту.

Варто нагадати, під час одного з випусків шоу "Маска" Ольга Полякова назвала Тіну Кароль "відомою плакальницею на похоронах". Через що розгорівся скандал.

Нагадаємо, конфлікт між заплаканою Кароль і Поляковою вийшов на новий рівень, в "масці" не змовчали.

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