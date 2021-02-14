Співак Сергій Бабкін розповів подробиці свого лікування в Австрії

Як передає Politeka.net, свій коментар артист дав в інтерв'ю "Світському життю" з Катериною Осадчою (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Новина про рідкісне захворювання очей у співака шокувала всю Україну. Сергію довелося з дружиною летіти до Відня, де йому провели складну операцію на оці. Після цього втручання Бабкін повинен був кілька днів носити темні окуляри для захисту ока.

Співак, як і його лікар, припускають, що причиною хвороби стала травма.

"Був удар, та й сильний був удар. Це було 11 років тому. Мікрофон! Я падав на спину, з гітарою, щось грав і потім бачу, що він вже поруч і впав на ліве око. Я не думав, що це призведе до цього після 11 років", - зазначив співак.

За його словами, операція пройшла навіть краще, ніж припускав його лікар. Через тиждень йому дозволили зняти окуляри, а сама операція стояла йому 2700 євро.

Нагадаємо, дружина Бабкіна після операції чоловіка поділилася враженнями про вену: "ще молоко на губах не обсохло...".

Як повідомляла Politeka, дружина Бабкіна звернулася до українців після операції, випадок дуже складний:"від Сергія відмовилися".

Також Politeka писала, що Бабкін, який переніс складну операцію, повідомив деталі і показав відео, як все було: "лічені хвилини вже...".