Співачка Алла Пугачова спровокувала хвилю обговорення в мережі

Так, на одній з фан-сторінок в Instagram, присвяченій родині Примадонни, з'явилася нова публікація, яка заінтригувала шанувальників, натякнувши про повернення Пугачової на сцену, передає Politeka.net

"Головне, щоб ви не забували мене! Коли людину, артистку, співачку чекають, то з'являються сили для повернення. З'являється бажання співати!"🙏 🏼 ❤ ️ ,- йдеться в пості, який розміщений 14 лютого.

Відзначимо, що Алла Пугачова вже не раз заявляла про закінчення своєї сольної кар'єри, Примадонна робила тривалі паузи, проте весь час поверталася назад.

Шанувальники з радістю вітали дану звістку, відзначиы, що їм хочеться почути нових пісень великої співачки і попросили її не сумувати.

"Алочка, ти сама класна, дай бог здоров'я і сил, люблю тебе дорога, з тобою ні хто не зрівняється, будь з нами багато літа",

" Здоров'я вам на довгі роки❤️хочеться ваших нових пісень..."

" Еталон! Школа! Класика! Історія! Здоров'я Вам і нової історії",

"Забути таку людину не можливо це наша молодість",

"Привіт!!! Співай завжди співай скрізь !!! Адже ти для нас сонечко!!! ❤️",

" Не сумуйте. Ми вас чекаємо❤️😍 🔥", - висловилися в мережі.

Нагадаємо, що Пугачова поділилася з маленькою Лізою секретом своєї майстерності, і це не вокал: "керуй...".

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