Українська актриса Ольга Сумська схвилювала ексклюзивним фото

Як повідомляє Politeka.net, День святого Валентина - це свято всіх закоханих, яке відзначається в багатьох країнах світу. Зірки також не стали його ігнорувати і почали активно відзначати.

Так, у День святого Валентина Ольга Сумська на сторінці в Instagram поділилася, як її зі святом привітав чоловік, актор Віталій Борисюк. Артист підготував зворушливий сюрприз.

Борисюк підніс Сумський букет квітів і шоколадне серце, яке для актриси представляє особливу цінність.

"Happy Valentine! Все починалося з шоколадного серця, 30 років тому, саме на Валентинів день! Спасибі, коханий за чудовий, романтичний настрій! Зі святом, друзі! Бережіть любов", - написала Ольга Сумська і показала спільні кадри з чоловіком.

Віталій виглядав по-домашньому - його аутфіт в червоних тонах надав фото яскравих фарб. Ольга також виглядала по-домашньому затишною і природною - білий і зручний халат.



Шанувальники гідно оцінили ефектний подарунок Віталія і знімки з сімейного архіву Ольги.

"Молодець Борисюк! Тобі ж дісталася головна Роксолана країни", "Віталій, ви супер мачо)😍 🔥", " як здорово 🙌! Оля, ви такі позитивні, романтичні . А чоловік 😃 😃 😃 (образ лева , який готовий накинутися на свою .... улюблену", " клас !Просто бомба!Подача 🔥", " які ви класні 🔥", "Любові вам і душевного тепла!😍".

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