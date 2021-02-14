Колишня "Холостячка" Ксенія Мішина показала кадри утіх зі своїм коханим Олександром Еллертом під час казкового відпочинку в Домінікані

Романтичні знімки з'явилися в Instagram знаменитості 14 лютого передає Politeka.net

У День Святого Валентина актриса вирішила зізнатися в коханні шоумену, а також повідомила, що їх сімейний відпочинок підійшов до кінця.

"Так цікаво виходить, 14 лютого ми проведемо в літаку на висоті в 10к метрів над рівнем океану. Це значи, що я як зазвичай буду боятися, а він як зазвичай буде тримати мене за руку і втішати смішними історіями...» ,- написала Ксенія.

На першому кадрі парочка позує, лежачи на березі моря, вся мокра від води. Мішина осідлала Еллерта, ніжно обійнявши його і засвітивши свою струнку ніжку, яку обхопив Олександр. Закохані не стримують емоцій.

На другому знімку Еллерт підхопив Мішину на руки і заніс з блакитне море. Знімок, по всій видимості, зроблений перед поцілунком.

"Я люблю тебе @ellert_a і хочу щоб ти ще міцніше мене обіймав, ще частіше цілував і ніколи не переставав будити серед ночі сонними словами «люблю тебе»❤️💚», - написала «холостячка».

Відзначимо, що в коментарі до неї прийшов сам коханий, який також написав про свою любов.

"Люблю тебе💚❤️", - зазначив шоумен.

Інші користувачі також взялися із захопленням коментувати знімки, деякі звернули увагу, що Мішина зазначила не того Еллерта.

"Знову не той Еллерт відзначений, це фіаско, це розлучення! 😁",

"Улюблені наші, зі святом вас❤️💚Любіть один одного ще сильніше з кожним днем😍", "відмітка не та", " наші улюблені намистинки 😍 🥺 ❤ ️ 💚 дуже дуже сильно вас любимо 🥰 😍 🥺 любові вам біс", " Ви не того Еллерта відмітили в описі😁 😊 😊 😊", " шалені наші, зі святом💚!Нескінченної любові і щастя♾❤", " найкрутіша і красива пара року!!🔥 🔥 🔥 🙌 🙌 🙌 ", "Ви зі своєю любов'ю дійсно космічні", - висловилися в мережі.

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