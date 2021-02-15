Чотирнадцятого лютого у всьому світі відзначають День Всіх Закоханих і з цього приводу зірки завалили Instagram привітаннями

В Україні до цього свята готуються заздалегідь, купують валентинки, роблять самі листівки, готують один одному шоколадні десерти і купують квіти. Не стали винятком і зірки, які привітали не тільки своїх половинок, а й шанувальників. Деякі втрималися від нових публікацій, інші ж - навпаки, завалили ними весь Instagram, показуючи яку розкіш скрізь вони влаштували один для одного.

Настя Каменських з чоловіком Потапом не приховує свого щастя після весілля і показує кожен день, проведений разом без збентеження. Каменських з чоловіком поділилися зворушливими фото зі спільними побажаннями шанувальникам.

Юрій Горбунов і Катерина Осадча часто діляться публікаціями одночасно. Артисти зворушливо привітали один одного, при цьому інтимні привітання залишили за кадром. Вирішивши зізнатися в коханні особисто, пара підігріла інтерес фанатів до себе.

Ірина Монатік звернулася до чоловіка зі зворушливим привітанням і освідченням у коханні. Для цього вона вибрала одне з останніх спільних фото і порадувала щирими словами на адресу співака.

Віра Брежнєва не стала показувати фото з чоловіком, проте привітала фанатів Сторі, пара вкрай рідко показує себе на публіці і намагається уникати уваги.

Надя Дорофєєва дуже трепетно ставиться до чоловіка, як і сам Володимир Дантес до дружини. Вони досить довго зустрічалися, перш ніж одружитися в скромній обстановці. Пара завжди проводить свята разом і підтримує один одного у всіх нових проектах.

Катерина Кухар з чоловіком намагається ділитися в Instagram тільки корисними і яскравими кадрами з інформацією про мотивацію, життя і плани на майбутнє. Пара через багато пройшла і це не заважає їй влаштовувати один одному романтичні вечори.

Нагадаємо, що Настя Каменських з Потапом влаштували дикі "покатушки" на льодянках: "Мама з собачкою-це щось».

Раніше портал Pоliteka писав, як розфуфирений Потап видав українцям нову порцію моралей.

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