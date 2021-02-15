Четырнадцатого февраля во всем мире отмечают День всех влюбленных и по этому поводу звезды завалили Инстаграм поздравлениями

В Украине к этому празднику готовятся заранее, покупают валентинки, делают сами открытки, готовят друг другу шоколадные десерты и покупают цветы. Не стали исключением и звезды, которые поздравили не только своих половинок, но и поклонников. Некоторые удержались от новых публикаций, другие же – напротив, завалили ими весь Инстаграм, показывая какую роскошь везде они устроили друг для друга.

Настя Каменских с супругом Потапом не скрывает своего счастья после свадьбы и показывает каждый день, проведенный вместе без смущения. Каменских с мужем поделились трогательными фото с совместными пожеланиями поклонникам.

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая часто делятся публикациями одновременно. Артисты трогательно поздравили друг друга, при этом интимные поздравления оставили за кадром. Решив признаться в любви лично, пара подогрела интерес фанатов к себе.

Ирина Монатик обратилась к супругу с трогательным поздравлением и признанием в любви. Для этого она выбрала одно из последних совместных фото и порадовала искренними словами в адрес певца.

Вера Брежнева не стала показывать фото с мужем, однако поздравила фанатов Стори, пара крайне редко показывает себя на публике и старается избегать внимания.

Надя Дорофеева очень трепетно относится к супругу, как и сам Владимир Дантес к жене. Они довольно долго встречались, прежде чем пожениться в скромной обстановке. Пара всегда проводит празндики вместе и поддерживает друг друга во всех новых проектах.

Екатерина Кухар с супругом старается делиться в Инстаграм только полезными и яркими кадрами с информацией о мотивации, жизни и планах на будущее. Пара через многое прошла и это не мешает ей устраивать друг другу романтичные вечера.

Напомним, что Настя Каменских с Потапом устроили дикие "покатушки" на ледянках: «Мама с собачкой - это нечто».

Ранее портал Pоliteka писал, как расфуфыренный Потап выдал украинцам новую порцию нравоучений.

Также на Pоliteka мы рассказывали, что Каменских с новой прической и в растянутом спортивном костюме удивила имиджем