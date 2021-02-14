Українська співачка, колишня солістка групи ВІА Гра і переможниця "Танців з зірками", Санта Дімопулос, похвалилася подарунком

Зірка показала подарунок, прикрашений червоними кульками, передає Politeka.net.

Артистка у 2019 році народила дочку, Софію, від чоловіка - бізнесмена Ігоря Кучеренка. Зірка часто ділиться знімками зі своєю дочкою і сином від першого шлюбу, Даніелем.

Цього разу Санта показала, який подарунок зробили її доньці на честь свята. Виявилося, крихітка тепер щаслива володарка чорної машини - дитячого "Мерседеса".

Крім того, співачка зробила кілька сторіс, в яких показала, як будинок прикрасили на честь свята і похвалилася новою сумочкою.

"Дівчатка, нехай ваші хлопчики завжди вас балують 😁❤️", - написала Санта.

За три години пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ось це тато любить Софушку 😍", " Такими ж, тільки справжніми))) ❤️всім за віком) Софі відмінно поєднується з машинкою)❤️", "відмінний вибір😂", "маленьке диво ! 💕 ", "Найсолодша дівчинка ❤️. Зі святом вас", " о Бозе❤️❤️😘😘😍😍", "❤️❤️❤️яка красива і ніжна дівчинка!!!", "Солоденька красива 😍❤️❤️❤️❤️", "та нехай буде так завжди у нас у всіх🙌🙌🙌🙌❤️❤️❤️", "маленька принадність ❤️❤️❤️❤️", "Бібіка", " розгубилася від щастя!😍 👏 👏 👏 ", "Санта ,вашій всій родині любові і здоров'я❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "краса! Щастя і любові вашій родині❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що переможниця "Танців з зірками" Дімопулос зачарувала засмаглим бюстом в купальнику: "фігура мрії".

Раніше Politeka повідомляла, що Санта Дімопулос з "Танців з зірками «вразила відвертостями про шлюб:" запорука здорових відносин...».

Портал Politeka писав, що Дімопулос показала, як залишатися жіночною навіть в строгому костюмі: «Дорого-шикарно».