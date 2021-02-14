Відома модель Міла Кузнєцова, яка володіє 15 розміром грудей, показала себе і привітала зі святом

На фото Міла позувала в червоній облягаючій сукні з великим декольте. Красуня стояла на тлі зелених рослин і посміхалася, задерши трошки одну ніжку. Кузнєцова взялася руками за стегна, виставивши величезний бюст на загальний огляд. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Щасливого Дня Святого Валентина", - підписала фото зірка.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Прийми мої найщиріші вітання з Днем Закоханих"," прекрасна богиня"," сукня просто супер, і тебе зі святом красуня"," тобі дуже до лиця сукні червоного кольору"," як завжди красиво і чарівно", " яка щаслива, посмішка зводить з розуму. З Днем Закоханих", "дуже красива і карколомна, кайф для очей", "дуже красива, зі святом тебе, люби і будь коханою".

Ми писали, що модель Міла Кузнєцова, яка володіє рекордним для України натуральним бюстом, вирішила піти в спортзал.

У себе в Instagram пишна красуня опублікувала кілька фото, показавши, як причепурилася для заняття спортом. Дівчина одягла облягаючі чорні лосини, які підкреслили її стрункі ніжки.

Нагадаємо, Українка з 15-м розміром обтягнула тоненькими смужками величезний бюст

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