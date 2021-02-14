Україна продовжує нести людські втрати в зоні бойових дій на Донбасі

Так, стало відомо про загибель ще трьох військовослужбовців, які підірвалися на невстановленому вибуховому пристрої поблизу населеного пункту Новолуганське на Донбасі вранці 14 лютого. Імена загиблих з 59-ї окремої мотопіхотної бригади оприлюднили на сайті президента України.

Це капітан Олександр Войтенко (1984 року народження), старший солдат В'ячеслав Алексєєнко (1987 року народження) і старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

Сам глава держави Володимир Зеленський дав команду міністру оборони Андрію Тарану і головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку терміново прибути в зону ООС для встановлення всіх обставин загибелі українських бійців.

За попередньою інформацією, бійці переміщалися в районі Новолуганського з метою перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях.

"Потрібне негайне розслідування. Щоб подібні трагедії не повторювалися в майбутньому. Чекаю їх доповіді про обставини відразу після мого повернення вже завтра в "Борисполі", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, що українці захопилися історією трьох братів, які пішли на фронт.

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