Украина продолжает нести человеческие потери в зоне боевых действий на Донбассе

Так, стало известно о гибели еще трех военнослужащих, которые подорвались на неустановленном взрывном устройстве вблизи населенного пункта Новолуганское на Донбассе утром 14 февраля. Имена погибших из 59-й отдельной мотопехотной бригады обнародовали на сайте президента Украины.

Это капитан Александр Войтенко (1984 года рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

Сам глава государства Владимир Зеленский дал команду министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку срочно прибыть в зону ООС для установления всех обстоятельств гибели украинских бойцов.

По предварительной информации, бойцы перемещались в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях.

"Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в "Борисполе", – заявил Зеленский.

Напомним, что украинцы восхитились историей трех братьев, ушедших на фронт.

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