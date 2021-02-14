Відома українська актриса Лера Товстолес, зірка "Жіночого кварталу", показала себе в провокаційному образі
На фотографії Лера з'явилася в прозорій білизні, яка зовсім не прикривала пікантні місця. Товстоліс довелося обрізати кадр знизу і прикривати рукою найпікантніше. Волосся у красуні залишилися розпущеним, а очі дівчина вирішила закрити. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому фото Лера вже тримала шикарного сфікса без вовни. Товстолес висунула язик, збираючись лизнути милого котика.
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Любіть себе, світ і свого або свою. Білизна для найспекотніших ночей", - написала зірка під фото.
Фанати поставили кілька сотень лайків і написали коментарі:
"Лера, ти красива", "кішечка", "гаряче", "Спасибі тобі, Лерочка", "Люблю вас, зі святом любові", "Фото для насолоди очей".
Ми писали, що зірка студії "Квартал 95" Лера Товстолес показала себе в зухвалому образі справжньої стерви.
Лера поділилася знімком, на якому позує в зухвалому образі. Так, артистка приміряла чорний костюм з коротким топіком, який відкриває її живіт. Зверху блондинка накинула яскраво-червону куртку з блакитною підкладкою.
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