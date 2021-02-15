Відома українська актриса Ірина Сопонару, зірка "Жіночого кварталу", показала себе, звернувшись до фанатів

На фото Ірина позувала в чорній сукні з великим декольте, а образ доповнила золотою прикрасою на шиї і яскравим мейкапом. Зірка здалася в гримерці, поки з нею працював стиліст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Щасливого Дня Святого Валентина. Сподіваюся, всі закохані і щасливі", - написала Сопонару під фотографією.

Фанати поставили більше двох тисяч лайків і написали коментарі:

"Палкої любові і щастя!", "Звичайно закохані, а ви?", "Дуже крута блондинка", "так, мені 16 років і у мене є хлопець, дуже люблю його", "Губки бантиком, чарівна Ірина", "Іринка це стоматолог з новою бормашиною або візажист макіяж наводить", "в тебе я закоханий, моя муза", "хто це такий гарний", "Ірка,що тебе так налякало?На тобі обличчя немає".

Ми писали, що популярна актриса і зірка "Квартал 95" Ірина Сопонару вразила зухвалим поглядом у вечірній сукні.

Ірина Сопонару поповнила сторінку красивим знімком, виконаним в класичній чорно-білій гамі. На ньому актриса "жіночого кварталу" позує в короткій чорній сукні з найтоншими бретелями.

Нагадаємо, блондинка з "Квартал 95" захопила досконалою зовнішністю в непримітному светрі

А ще Politeka повідомляла, що блондинка з "Квартал 95" в панчохах приборкала ковбоя Ткача, жаркий кадр

Також Politeka писала, що блондинка з "Квартал 95" перетворилася на зухвалу поліцейську і задала спеку у формі



