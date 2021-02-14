Переможниця десятого сезону шоу «Холостяк» Даша Ульянова поміркувала про кохання

Зірка продемонструвала ефектну фігуру, яка гідна заздрості, пише Politeka.net.

Ульянова позувала в тісних чорних лосинах, які обтягнули її пружні сідниці. Дівчина виставила свої "апетитні" частини тіла, лігши на крісло без спинки.

Переможниця шоу підкреслила свої груди чорним топом. Вона розпустила довге волосся, і закинула їх набік. Красуня кинула погляд в камеру і відкрила губи.

У пості Даша міркувала про День закоханих. За словами красуні, вона завжди вважала це свято надуманим.

"Важливо розуміти, що романтика і увага повинні бути між закоханими постійно, а не в якийсь особливий день 😉 Ну то так? Моя філософія проста: "якщо ви зустріли свою любов, бережіть її кожен Божий день. Ну, а якщо ви сьогодні одні, не смійте сумувати і вважати себе неповноцінними, тільки тому що хтось не приніс вам букет червоних троянд",-написала Даша.

Все ж в кінці дівчина привітала всіх.

"Бажаю любити і бути коханими ☺️♥️ а хто не зустрів ще свою половинку, не турбуйтеся, все обов'язково станеться в ідеальний для вас момент. Святкуєте?",- написала вона.

За 20 хвилин пост зібрав понад 4000 лайків і багато коментарів.

"Немає ніякого бажання 🙄 . Але все одно всіх з ДНЕМ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА💝 💝 💝", " дуже красиво😍 😍 😍 😍 😍", " офігенна! 🔥 😍 ", "так❤️ сама з собою на побаченні😍 ....освідчення в коханні самій собі❣", "Дашулька, ти найкраща", " Любові тобі великої, незабутньої, взаємної ❤️ все буде!", "Краща холостячка всіх 10 сезонів, вболівала за тебе..бажаю тобі тільки ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Даша Ульянова з " Холостяка "показала, як танцювала в нічному клубі Китаю в одній білизні:"Трусики принадність".

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А ще Politeka повідомляла, що Даша Ульянова з "Холостяка «показала, хто підкорив її серце і забрався в ліжко:" Ну як можна не любити?».