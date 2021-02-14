Телеведуча і актриса Даша Трегубова, яка прославилася завдяки "Х-фактору" незвично привітала фанатів з Днем всіх закоханих

Відповідне відео артистка розмістила у себе в Instagram-акаунті, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

"Зі святом всіх! Любові і класного настрою❤️", - написала телеведуча.

У кадрі Трегубова з'явилася в образі фатальної красуні, а компанію їй склав український актор Тарасом Цимбалюком, який грав у серіалах "кріпосна" і "зловити Кайдаша", а також брав участь у "Танцях з зірками".

"Але у тебе глибока і у мене глибока лінія любові, бачиш, збіглися", - каже артистка і показує свою долоню.

Потрібно відзначити, що це кадр з кліпу групи «Ленінград» під назвою Мить.

Раніше Трегубова поділилася чуттєвим кадром.

Зірка опублікувала фото, на якому була зображена крупним планом. Жінка була одягнена в світлий піджак строго крою. Вона піднесла руку до обличчя, трохи закривши його.

Варто відзначити, що на фото телеведуча виглядала чудово. Її шкіра сяяла, а очі відбивали глибину. Фото виглядало дуже ніжно і натурально, а на обличчі зірки практично не було макіяжу. 40-річна красуня хвалилася ідеальною зовнішністю.

Нагадаємо, що Трегубова з "Х-Фактора" топлес показала всі відтінки 2020: "шикарна блондинка".

А ще Politeka писала, що м'язистий Цимбалюк з " зловити Кайдаша "розстебнув сорочку і звів українок з розуму:"насолода".