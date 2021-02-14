Модель і актриса Тілан Блондо, яка носить титул "найкрасивішої дівчинки в світі", заворожила кадрами в домашній обстановці
Відео, приурочене до Дня Всіх Закоханих, знаменитість розмістила у себе в Instagram-акаунті, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)
Тілан будує кар'єру в модельному бізнесі з раннього дитинства. Зовсім маленька дівчинка з ляльковою зовнішністю стала улюбленицею багатьох іменитих дизайнерів і фотографів. Юна модель стала з'являтися на обкладинках глянцевих журналів, а в ЗМІ її охрестили «найкрасивішою дівчинкою в світі». Тепер Тілан 19 років, вона виросла і з роками не розгубила свою фотогенічність: вона все так само знімається для журналів і рекламних кампаній — тепер уже дорослих.
Так, наприклад, дівчина активно рекламує червоний флакончик парфумів від відомого парфумованого бренду Cacharel.
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Останні кадри в Instagram моделі пов'язані саме з цим парфумом. Красуня одягла короткий топ пудрового кольору, який підкреслив її витончену фігурку і пружний животик. Взяла в руки парфуми, грайливо покрутилася перед дзеркалом, надушилась, а потім поцілувала флакончик.
"О боже", - захоплюються шанувальники.
До цього ми розповідали, що Тілан Блондо хапалася витонченою фігурою в одному бікіні.
Так, на опублікованій фотографії Тілан Блондо позувала в жовтому бікіні, прикрившись рушником. Незважаючи на це, в кадр потрапили лямки від білизни моделі, проте саму красуню це явно не збентежило.
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