Модель і актриса Тілан Блондо, яка носить титул "найкрасивішої дівчинки в світі", заворожила кадрами в домашній обстановці

Відео, приурочене до Дня Всіх Закоханих, знаменитість розмістила у себе в Instagram-акаунті, передає Politeka.net (щоб переглянути, доскролльте сторінку до кінця)

Тілан будує кар'єру в модельному бізнесі з раннього дитинства. Зовсім маленька дівчинка з ляльковою зовнішністю стала улюбленицею багатьох іменитих дизайнерів і фотографів. Юна модель стала з'являтися на обкладинках глянцевих журналів, а в ЗМІ її охрестили «найкрасивішою дівчинкою в світі». Тепер Тілан 19 років, вона виросла і з роками не розгубила свою фотогенічність: вона все так само знімається для журналів і рекламних кампаній — тепер уже дорослих.

Так, наприклад, дівчина активно рекламує червоний флакончик парфумів від відомого парфумованого бренду Cacharel.

Останні кадри в Instagram моделі пов'язані саме з цим парфумом. Красуня одягла короткий топ пудрового кольору, який підкреслив її витончену фігурку і пружний животик. Взяла в руки парфуми, грайливо покрутилася перед дзеркалом, надушилась, а потім поцілувала флакончик.

"О боже", - захоплюються шанувальники.

До цього ми розповідали, що Тілан Блондо хапалася витонченою фігурою в одному бікіні.

Так, на опублікованій фотографії Тілан Блондо позувала в жовтому бікіні, прикрившись рушником. Незважаючи на це, в кадр потрапили лямки від білизни моделі, проте саму красуню це явно не збентежило.

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