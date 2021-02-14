Модель и актриса Тилан Блондо, которая носит титул «самой красивой девочки в мире», заворожила кадрами в домашней обстановке

Видео, приуроченное ко Дню всех влюбленных, знаменитость разместила у себя в Инстаграм-аккаунте, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Тилан строит карьеру в модельном бизнесе с раннего детства. Совсем маленькая девочка с кукольной внешностью стала любимицей многих именитых дизайнеров и фотографов. Юная модель стала появляться на обложках глянцевых журналов, а в СМИ ее окрестили «самой красивой девочкой в мире». Теперь Тилан 19 лет, она выросла и с годами не растеряла свою фотогеничность: она все так же снимается для журналов и рекламных кампаний — теперь уже взрослых.

Так, к примеру, девушка активно рекламирует красный флакончик духов от известного парфюмированного бренда Cacharel.

Последние кадры в Инстаграм модели связаны именно с этим парфюмом. Красотка надела короткий топ пудрового цвета, который подчеркнул ее изящную фигурку и упругий животик. Взяла в руки духи, игриво повертелась перед зеркалом, надушилась, а потом поцеловала флакончик.

"О боже", - восхищаются поклонники.

До этого мы рассказывали, что Тилан Блондо хваталась точеной фигурой в одном бикини.

Так, на опубликованной фотографии Тилан Блондо позировала в желтом бикини, прикрывшись полотенцем. Несмотря на это, в кадр попали лямки от белья модели, однако саму красотку это явно не смутило.

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