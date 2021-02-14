Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма зачепив публіку за живе

Як передає Politeka.net, 38-річний танцюрист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram архівне весільне фото, на якому постав разом зі своєю дружиною Ліліаною.

Парочка стояла лицем до лиця, пронизливо дивлячись в очі один одного.

Своїм постом Яма, в День святого Валентина, вирішив в черговий раз публічно зізнатися дружині в коханні.

"Дивлюся в Твої очі і розчиняюся!..❤ ️ Дихаю Тобою! 😍 Люблю!..🤗", - йдеться в його повідомленні.

Однією з перших на пост хореографа відгукнулася телеведуча Леся Нікітюк. Зворушена ніжним зізнанням Влада, дівчина залишила в коментарях сердечка.

В цей же час дружина Ями також вирішила привітати коханого, виставивши те ж фото і супроводивши його теплими словами: "Коли розумієш один одного без слів...♥️ Коли здається, що тільки вчора познайомилися, але відчуваєш, що разом цілу вічність .🚀 🧑 🚀 🪐 Це про нас....🥰 Люблю, Дякую, Ціную...💞🙏♥️"

Користувачі пораділи за пару, приєднавшись до привітань:

"Неймовірна пара, я Вами захоплююся"

"Бажаю бути разом вічність❤️"

"Красива пара, щастя вам любові і здоров'я❤️"

Раніше ми повідомляли, Влад Яма разом з дружиною і п'ятирічним сином перебуває зараз на відпочинку в Майамі, США. Нещодавно Ліліана показала, що теж вміє танцювати не гірше чоловіка. Дівчина в яскравому вбранні запалила на спортивному майданчику.

"Радує все - кожен листочок, піщинка і навіть дощ. Велика удача - заряджатися ось так кожен день. Уміння помічати прекрасне, дякувати і безмежно мріяти - фундамент вашого майбутнього", - підписала вона кадри.

Нагадаємо, що Влад Яма з "танців з зірками" захопився красунею-дружиною в непристойно коротких шортах: Безсоромні кадри.

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "танців з зірками" в суперобтягуючому вбранні і корсеті спокусила"дарами природи":"Аж дзвенять".

Також Politeka писала, що втомлений від розваг Влад Яма з " танців з зірками "віддався медитації на березі океану:"захоплює дух".