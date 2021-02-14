Хореограф и судья проекта "Танці з зірками" Влад Яма зацепил публику за живое

Как передает Politeka.net, 38-летний танцор опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм архивное свадебное фото, на котором предстал вместе со своей супругой Лилианой.

Парочка стояла лицом к лицу, пронзительно глядя друг к другу в глаза.

Своим постом Яма, в День святого Валентина, решил в очередной раз публично признаться жене в любви.

"Смотрю в Твои Глаза и растворяюсь!..❤️ Дышу Тобой! 😍 Люблю!..🤗", - говорится в его сообщении.

Одной из первых на пост хореографа откликнулась телеведущая Леся Никитюк. Растроганная нежным признанием Влада, девушка оставила в комментариях сердечки.

В это же время супруга Ямы также решила поздравить любимого, выставив то же фото и сопроводив его теплыми словами: "Когда понимаешь друг друга без слов...♥️ Когда кажется, что только вчера познакомились, но чувствуешь, что вместе целую вечность .🚀🧑‍🚀🪐 Это про нас....🥰 Люблю, Благодарю, Ценю...💞🙏♥️"

Пользователи порадовались за пару, присоеднивишись к поздравлениям:

"Невероятная пара, я вами восхищаюсь"

"Желаю быть вместе вечность❤️"

"Красивая пара, счастья вам любви и здоровья❤️"

Ранее мы сообщали, Влад Яма вместе с женой и пятилетним сыном находится сейчас на отдыхе в Майами, США. Недавно Лилиана показала, что тоже умеет танцевать не хуже мужа. Девушка в ярком наряде отожгла на спортивной площадке.

"Радует все - каждый листик, песчинка и даже дождь. Большая удача - заряжаться вот так каждый день. Умение замечать прекрасное, благодарить и безгранично мечтать - фундамент вашего будущего", - подписала она кадры.

Напомним, что Влад Яма из "Танцев со звездами" увлекся красавицей-женой в неприлично коротких шортах: бесстыжие кадры.

Как сообщала Politeka, жена Влада Ямы из "Танцев со звездами" в суперобтягивающем наряде и корсете соблазнила"дарами природы":"Аж звенят".

Также Politeka писала, что уставший от развлечений Влад Яма из " Танцев со звездами "предался медитации на берегу океана:"захватывает дух".