Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма і його дружина, Ліліана, показали, як проводять відпочинок

Сім'я вже тривалий час відпочиває в США, передає Politeka.net. Пара регулярно ділиться кадрами свого яскравого проведення часу.

Цього разу дружина хореографа опублікувала кілька сторіс, підкоривши красою. Зірка постала в яскравій жовтій маєчці на тонких бретельках. Тканина обтягнула бюст і талію красуні.

Також Ліліана одягла яскраво-рожеві спортивні штани і зелені кросівки.

У такому вигляді дружина Ями позувала на тлі квітів.

В іншому сторіс Ліліана і Влад вже позували в кабріолеті. Пара розповіла, що зараз відпочиває без сина, Леона.

"Мама і тато вибралися трошки погуляти", - сказала дівчина, а її чоловік додав: "Свобода!".

Також пара подякувала хрещеному батьку, який приглядає за дитиною зараз.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіс немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Влад і Ліліана Яма познайомилися у 2007 році. У 2014 році закохані одружилися, два роки по тому у них народився син.

Пара познайомилася у друзів. Артист відразу запримітив ефектну красуню, але не наважувався підійти. Влад вважав, що Ліліана була занадто красивою для нього. Однак пізніше поступово все стало розвиватися. Хореограф зізнався, що не знав, як все закінчиться, але йому хотілося, щоб це було надовго.

Довгий час артист приховував, що у нього є дружина і дитина.

Нагадаємо, що Влад Яма з "танців з зірками" захопився красунею-дружиною в непристойно коротких шортах: Безсоромні кадри.

Як повідомляла Politeka, дружина Влада Ями з "танців з зірками" в суперобтягуючому вбранні і корсеті спокусила"дарами природи":"Аж дзвенять".

Також Politeka писала, що втомлений від розваг Влад Яма з " танців з зірками "віддався медитації на березі океану:"захоплює дух".