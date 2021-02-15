Новина про поповнення в королівській родині, радості немає меж, захват

Королева Британії зраділа новині про другу вагітність Меган Маркл, герцогині Сассекської, про що було оголошено 14 лютого. Про це передає Politeka посиланням на інформаційне агенство REUTERS.

За словами представника королівського палацу, Королева Британії Єлизавета і вся королівська сім'я в захваті від новини, що принц Гаррі і Меган Маркл вдруге стануть батьками.

У повідомленні сказано, що Королева, її чоловік Філліп, а також батько Гаррі принц Чарльз були буквально в захваті, дізнавшись чудову новину. Вони побажали добра і удачі подружжю.

Це буде п'ятий онук або внучка принца Чарльза і покійної принцеси Діани, і 10-й або 11-й правнук, або правнучка 94-річної королеви Єлизавети II і 99-річного принца Філіпа. Все буде залежати від того хто народить раніше Меган або внучка королеви Зара Тіндалл.

У королівській родині, справжній бебі-бум. Кілька днів тому королева стала прабабусею дев'ятий раз. 9 лютого в Портленді народився дев'ятий правнук, принцеса Євгенія народила первістка. Її чоловік Джек Бруксбенк був поруч з нею. Євгенія-це молодша дочка Ендрю, герцога йорського. У праві на трон вона стоїть 10-й після своєї старшої сестри. Друга дитина герцога і герцогині Сассекських стане восьмою в черзі на королівський трон.

Нагадавши, Меган Маркл і принц Гаррі приголомшили радісною новиною, з'явилася офіційна заява: "Арчі буде старшим братом".

Раніше портал Politeka писав, що багатодітні Кейт Міддлтон і принц Вільям задумалися про поповнення в родині: "королева буде в захваті".

Також на сайті Pоliteka розповідали, що бебі-бум в сім'ї Єлизавети II, на світ з'явився дев'ятий правнук: "традиція буде порушена…".