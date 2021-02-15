Про внучку колишнього президента України, Віктора Ющенка, заговорили з новою силою після її участі в шоу "Голос країни"

20-річна Доменіка на сліпих прослуховуваннях проекту виконала пісню групи KAZKA "Плакала", але ніхто з суддів не розгорнув до неї своє крісло, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Варто відзначити дівчина вразила глядачів своїм голосом і зовнішністю.

Внучка екс-президента розповіла, що збільшила губи один раз і три роки тому, однак не очікувала такого тривалого ефекту. Про це дівчина розповіла в невеликому інтерв'ю Каті Осадчій, йдеться в Телеграм-каналі "Культурна Пральня".

За зізнанням Доменіки, зробити ін'єкцію в губи її спонукали подруги і однолітки.