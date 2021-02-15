Про внучку колишнього президента України, Віктора Ющенка, заговорили з новою силою після її участі в шоу "Голос країни"
20-річна Доменіка на сліпих прослуховуваннях проекту виконала пісню групи KAZKA "Плакала", але ніхто з суддів не розгорнув до неї своє крісло, пише Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Варто відзначити дівчина вразила глядачів своїм голосом і зовнішністю.
Внучка екс-президента розповіла, що збільшила губи один раз і три роки тому, однак не очікувала такого тривалого ефекту. Про це дівчина розповіла в невеликому інтерв'ю Каті Осадчій, йдеться в Телеграм-каналі "Культурна Пральня".
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За зізнанням Доменіки, зробити ін'єкцію в губи її спонукали подруги і однолітки.
"Я не можу сказати, що я про це шкодую, і що я цим прямо задоволена. Я спробувала, зробила для себе висновок, що це не моя історія, що не хочу більше", - розповіла внучка Ющенка.
Мати дівчини, Віталіна розповіла, що була здивована результатом після збільшення.
Крім того, внучка третього президента зізналася і про те, що шкодує про фарбування волосся. Всі родичі говорили, що у неї довге і гарне волосся. Однак Доменіка все ж стала їх фарбувати.
Варто зазначити, що після появи внучки Ющенка на "Голосі країни", українці стали підозрювати її також в ринопластиці, а також у видаленні грудок Біша і пластиці розрізу очей.
А ось як виступ дочки прокоментувала мати:
"Перший раз на великій сцені і перед такою шанованою аудиторією зіграв свій злий жарт. Наша велика сім'я пишається Доменічкою, попереду у неї ще багато злетів і падінь - це життя!".
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