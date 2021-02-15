Трагедія в родині відомої співачки, злочинець зник з місця події

В результаті наїзду, батько Нікі Мінаж, Роберт, помер у госпіталі. Про це повідомляє портал Тmz, з посиланням на повідомлення на представника Мінаж, Рікі Мараджа.

Подія сталася 12 лютого, аварія трапилася в Нью-Йорку на перетині вулиць Рослін-роуд і Рафф-авеню. Водій, який збив людину на смерть втік з місця події.

У пресі інформація про трагедію в родині знаменитості стала відома тільки через два дні.

Після ДТП Роберта Мінажа в критичному стані доставили в лікарню, лікарі всіма силами намагалися врятувати батька зірки, проте вони були безсилі. Від отриманих травм чоловік помер. За словами представника Мінаж, батькові співачки було 64 роки.

Справу розслідує поліція міста, правоохоронці звертаються до місцевих жителів, хто можливо був свідком наїзду, для більш уточнення деталей події. На жаль, даних про автомобіль, і опису підозрюваного на цей час немає.

Відомо, що співачка була близька з батьком, судячи по безлічі фотографій з ним. Однак Нікі ще не повідомляла про смерть батька. Інформацію про смерть підтвердила її тітка на своїй сторінці в Facebook.

via Facebook uma tia de Nicki Minaj publicou que Robert Maraj (Pai de Nicki ) veio a Falecer , as informações ainda não foram confirmadas ! esperamos que Deus posso conforta o coração da Nicki e sua Família nesse momento 🖤💔 pic.twitter.com/UMA1iNproj — Rick Maraj (@HomoMrs) February 14, 2021

Шанувальники співачки висловили глибокий жаль і співчуття своєму кумиру:

"Співчуваю","Царство Небесне", "Найстрашніше, що злочинець втік, яка несправедливість","Я відчуваю твій біль".

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