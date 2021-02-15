Трагедія в родині відомої співачки, злочинець зник з місця події
В результаті наїзду, батько Нікі Мінаж, Роберт, помер у госпіталі. Про це повідомляє портал Тmz, з посиланням на повідомлення на представника Мінаж, Рікі Мараджа.
Подія сталася 12 лютого, аварія трапилася в Нью-Йорку на перетині вулиць Рослін-роуд і Рафф-авеню. Водій, який збив людину на смерть втік з місця події.
У пресі інформація про трагедію в родині знаменитості стала відома тільки через два дні.
Після ДТП Роберта Мінажа в критичному стані доставили в лікарню, лікарі всіма силами намагалися врятувати батька зірки, проте вони були безсилі. Від отриманих травм чоловік помер. За словами представника Мінаж, батькові співачки було 64 роки.
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Справу розслідує поліція міста, правоохоронці звертаються до місцевих жителів, хто можливо був свідком наїзду, для більш уточнення деталей події. На жаль, даних про автомобіль, і опису підозрюваного на цей час немає.
Відомо, що співачка була близька з батьком, судячи по безлічі фотографій з ним. Однак Нікі ще не повідомляла про смерть батька. Інформацію про смерть підтвердила її тітка на своїй сторінці в Facebook.
Шанувальники співачки висловили глибокий жаль і співчуття своєму кумиру:
"Співчуваю","Царство Небесне", "Найстрашніше, що злочинець втік, яка несправедливість","Я відчуваю твій біль".
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