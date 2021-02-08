Жена известного российского артиста Ярослава Сумишевского погибла после страшного ДТП

ДТП, произошло на днях по дороге на концерт в село Солгон Ужурского района в России. Врачи до последнего боролись за жизнь Натальи, но их старания оказались тщетными.

Сегодня утром 37-летний певец Ярослав Сумишевский сообщил в Инстаграмм, что его избранница ушла из жизни.

"Наташеньки больше нет, ее сердце остановилось", — сообщил трагическую новость артист в личном блоге. Пользователи Сети также шокированы произошедшим и поддерживают Ярослава. Сейчас коллеги и поклонники Ярослава Сумишевского выражают ему искренние слова соболезнования и желают ему лишь одного: сил, чтобы пережить страшное горе.

Что касается певца, то у него зафиксировали незначительные травмы. С его женой все оказалось гораздо серьезнее. Наталью экстренно госпитализировали с тяжелейшими травмами в близлежащую больницу, она впала в кому. Позже женщину вертолетом санавиации перевезли в Красноярск.

К сожалению, молитвы не помогли. В ночь на субботу, 6 февраля, Сумишевская скончалась, не приходя в сознание. У нее внезапно остановилось сердце. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на врачей, травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Напомним, беда с легендарным актером-красавцем, сам уже не дышит.

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь знаменитого актера-красавца.

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