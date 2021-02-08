Жена известного российского артиста Ярослава Сумишевского погибла после страшного ДТП
ДТП, произошло на днях по дороге на концерт в село Солгон Ужурского района в России. Врачи до последнего боролись за жизнь Натальи, но их старания оказались тщетными.
Сегодня утром 37-летний певец Ярослав Сумишевский сообщил в Инстаграмм, что его избранница ушла из жизни.
"Наташеньки больше нет, ее сердце остановилось", — сообщил трагическую новость артист в личном блоге. Пользователи Сети также шокированы произошедшим и поддерживают Ярослава. Сейчас коллеги и поклонники Ярослава Сумишевского выражают ему искренние слова соболезнования и желают ему лишь одного: сил, чтобы пережить страшное горе.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
45-летняя Могилевская удивила внешностью, фото "порвало" сеть: "Боже, как вы изменились"
Винник по-крупному ошибся на "Голосі країни", кадры облетели сеть: "Мурашки по коже"
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво срочно покинул Украину и рассказал о своих бедах: «Часы ужаса»
"За несколько дней до дня рождения": остановилось сердце гениальной актрисы, болезнь оказалась сильнее
Что касается певца, то у него зафиксировали незначительные травмы. С его женой все оказалось гораздо серьезнее. Наталью экстренно госпитализировали с тяжелейшими травмами в близлежащую больницу, она впала в кому. Позже женщину вертолетом санавиации перевезли в Красноярск.
К сожалению, молитвы не помогли. В ночь на субботу, 6 февраля, Сумишевская скончалась, не приходя в сознание. У нее внезапно остановилось сердце. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на врачей, травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Напомним, беда с легендарным актером-красавцем, сам уже не дышит.
Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь знаменитого актера-красавца.
Также Politeka писала, что остановилось сердце легендарной актрисы, на ее фильмах выросли поколения.