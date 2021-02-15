Трагедия в семье известной певицы, преступник скрылся с места происшествия

В результате наезда, отец Ники Минаж, Роберт, скончался в госпитале. Об этом сообщает портал Тmz, со ссылкой на сообщение на представителя Минаж, Рики Мараджа.

Происшествие произошло 12 февраля, авария случилась в Нью-Йорке на пересечении улиц Рослин-роуд и Рафф-авеню. Водитель, сбивший человека насмерть сбежал с места происшествия.

В прессе информация о трагедии в семье знаменитости стала известна только через два дня.

После ДТП Роберта Минажа в критическом состоянии доставили в больницу, врачи всеми силами пытались спасти отца звезды, однако они были бессильны. От полученных травм мужчина скончался. По словам представителя Минаж, отцу певицы было 64 года.

Дело расследует полиция города, правоохранители обращаются к местным жителям, кто возможно был свидетелем наезда, для более уточнения деталей происшествии. К сожалению, данных об автомобиле, и описания подозреваемого на данный момент нет.

Известно, что певица была близка с отцом, судя по множеству фотографий с ним. Однако Ники еще не сообщала о смерти отца. Информацию о кончине подтвердила ее тетя на своей странице в Facebook.

via Facebook uma tia de Nicki Minaj publicou que Robert Maraj (Pai de Nicki ) veio a Falecer , as informações ainda não foram confirmadas ! esperamos que Deus posso conforta o coração da Nicki e sua Família nesse momento 🖤💔 pic.twitter.com/UMA1iNproj — Rick Maraj (@HomoMrs) February 14, 2021

Поклонники певицы выразили глубокое сожаление и сочувствие своему кумиру:

"Сочувствую", "Царство Небесное", "Самое страшное, что преступник сбежал, какая несправедливость", "Я чувствую твою боль".

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