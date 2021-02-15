Трагедия в семье известной певицы, преступник скрылся с места происшествия
В результате наезда, отец Ники Минаж, Роберт, скончался в госпитале. Об этом сообщает портал Тmz, со ссылкой на сообщение на представителя Минаж, Рики Мараджа.
Происшествие произошло 12 февраля, авария случилась в Нью-Йорке на пересечении улиц Рослин-роуд и Рафф-авеню. Водитель, сбивший человека насмерть сбежал с места происшествия.
В прессе информация о трагедии в семье знаменитости стала известна только через два дня.
После ДТП Роберта Минажа в критическом состоянии доставили в больницу, врачи всеми силами пытались спасти отца звезды, однако они были бессильны. От полученных травм мужчина скончался. По словам представителя Минаж, отцу певицы было 64 года.
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Дело расследует полиция города, правоохранители обращаются к местным жителям, кто возможно был свидетелем наезда, для более уточнения деталей происшествии. К сожалению, данных об автомобиле, и описания подозреваемого на данный момент нет.
Известно, что певица была близка с отцом, судя по множеству фотографий с ним. Однако Ники еще не сообщала о смерти отца. Информацию о кончине подтвердила ее тетя на своей странице в Facebook.
Поклонники певицы выразили глубокое сожаление и сочувствие своему кумиру:
"Сочувствую", "Царство Небесное", "Самое страшное, что преступник сбежал, какая несправедливость", "Я чувствую твою боль".
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