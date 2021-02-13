В Кировоградской области в результате аварии погиб 29-летний музыкант Артем Язловецкий
Виновником аварии стал водитель джипа BMW на еврономерах, который на скользкой дороге пошел на обгон. Он не справился с управлением и его начало крутить по встречной полосе. BMW врезался в Славуту и буквально снес с дороги.
Об этом передали в Кировоградской областной прокуратуре на Telegram-канале.
На месте погиб 29-летний водитель Артем Язловецкий. Спасателям пришлось вырезать его тело из искореженного автомобиля.
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На переднем сидении находилась 25-летняя супруга Артема, Анастасия. Как рассказал учитель музыки Артема Александр Котов, ремень безопасности оставил сильный след на ее теле.
У Анастасии повреждены внутренние органы, произошло внутреннее кровоизлияние. Девушка потеряла много крови, сейчас ищут доноров — у нее редкая группа – 1-я отрицательная.
В машине также были двое детей супругов– мальчики-близнецы. Они отделались сотрясением мозга.
Артем Юрьевич Язловецкий был талантливым трубачом, выступал по Украине и работал в Китае, был преподавателем цикловой комиссии оркестровых духовых и ударных инструментов Кропивницкого музыкального профессионального колледжа (раньше он учился в этом колледже).
Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.
Как сообщала Politeka, умер известный украинец.
Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.