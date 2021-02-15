Співачка і дружина Потапа Настя Каменських викликала ажіотаж новим знімком

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка на своїй сторінці в Instagram показала фото, зроблене в їх з Потапом заміському будинку.

"Одягайтеся тепліше і біжіть виконувати свої мрії! Нехай сьогодні буде саме той понеділок", - написала співачка.

Вона позувала в повсякденному одязі-світшоті і джжінсах з кросівками. При цьому артистка вирішила обійтися без насиченого макіяжу.

"Настюш, ти така легка, така повітряна... мила, ніжна дівчинка. Моя мотивація", "як же Потапу пощастило", "як завжди, шикарно виглядаєш", "Ти така класна, Настюша, Добра, затишна! Ти справжня жінка", "ви в білому кольорі, запорука гарного понеділка», «дуже красива і дуже красиві фото», - пишуть в коментарях.

Відзначимо, Каменських захопила не тільки своїм зовнішнім виглядом. Співачка позувала в гардеробній, розмір якої більше житлових кімнат в квартирах деяких українців.

"Крута гардеробна", "яка у вас простора гардеробна❤ мрія", - зазначили фоловери артистки.

Як відомо, Каменських з Потапом живе в приватному двоповерховому особняку в селищі Романків, недалеко від Конча-Заспи під Києвом. Ця місцевість вже давно стала популярним місцем для життя еліти. Тут відмінна природа, поруч є річка і від столиці зовсім близько-всього 16 км.

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