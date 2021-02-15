Колишня "Холостячка" Ксенія Мішина показала несподіване фото, зроблене на пляжі разом з Еллертом

Ксенія Мішина знайшла свою любов на проекті «Холостячка», хоча спочатку була налаштована досить скептично. Тепер же зірка буквально завалює Instagram романтичними фото зі своїм обранцем, який не менш палко проявляє свої почуття. У відпустці в Домінікані пара влаштувала вельми яскраву фотосесію.

Справа в тому, що зірки вирішили знятися прямо в морі, а для більшої відвертості Ксенія зняла ліфчик. В обіймах Еллерта, Мішина прикрилася лише валентинкою на бюсті, що відразу ж звернуло увагу фанатів на себе.

"Є одна дуже важлива річ-до нас завжди притягуються ті партнери, яких ми заслуговуємо і які несуть нам цінні уроки. Такі Партнери, які висвітлюють наші темні місця, ті частини нас, які ми не приймаємо або навіть не усвідомлюємо. Але всі ці частини потрібно прийняти, побачити і дати їм місце» - написала раніше Мішина про свої стосунки.

У День Святого Валентина актриса вирішила зізнатися в коханні шоумену, а також повідомила, що їх сімейний відпочинок підійшов до кінця.

"Так цікаво виходить, 14 лютого ми проведемо в літаку на висоті в 10к метрів над рівнем океану. Це значи, що я як зазвичай буду боятися, а він як зазвичай буде тримати мене за руку і втішати смішними історіями...» ,- написала Ксенія.

"Улюблені наші, зі святом вас❤️💚Любіть один одного ще сильніше з кожним днем😍", "відмітка не та", " Ох і намистинки які; дуже дуже сильно вас любимо. Любові вам біс"," ви не того Еллерта відмітили в описі", " Шалені наші, зі святом 💚!Нескінченної любові і щастя♾❤", " найкрутіша і красива пара року!!", "Ви зі своєю любов'ю дійсно космічні", - висловилися в мережі.

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