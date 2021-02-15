Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, похвалилася новими кадрами з Буковеля

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку співачки в Instagram.

"Прекрасні вихідні", - написала дівчина.

Андраде незважаючи на холод, зняла верхній одяг заради красивих фото. Вона позувала в жовтому світшоті і темних штанях на тлі засніженого пейзажу.

Дівчина обійшлася мінімумом косметики, підкресливши природну красу. Темне рівне волосся вона залишила розпущеним.

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Відзначимо, співачка вразила своєю красою навіть популярну телеведучу Лесю Нікітюк, яка не змогла «пройти повз», і залишила свій коментар.

"Красуня", - написала теледіва.

Фоловери співачки також обсипали її компліментами.

"Яка красива", " не замерзла хоч, поки фоткалася?", "Вау», «класна зачіска», «молодість завжди прекрасно», "сама бомбовська", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Мішель Андраде стала популярною після того, як взяла участь у шоу "X-фактор".

Майбутня зірка народилася 10 листопада 1996 року в Кочабамбе, Великому Місті Болівії.

Мати Мішель - українка, яка вирушила в далеку країну за своїм першим коханням. Батько Маріо в юності грав в естрадному ансамблі і прищепив дочці любов до музики.

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