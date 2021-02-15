Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, похвалилася новими кадрами з Буковеля
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку співачки в Instagram.
"Прекрасні вихідні", - написала дівчина.
Андраде незважаючи на холод, зняла верхній одяг заради красивих фото. Вона позувала в жовтому світшоті і темних штанях на тлі засніженого пейзажу.
Дівчина обійшлася мінімумом косметики, підкресливши природну красу. Темне рівне волосся вона залишила розпущеним.
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Відзначимо, співачка вразила своєю красою навіть популярну телеведучу Лесю Нікітюк, яка не змогла «пройти повз», і залишила свій коментар.
"Красуня", - написала теледіва.
Фоловери співачки також обсипали її компліментами.
"Яка красива", " не замерзла хоч, поки фоткалася?", "Вау», «класна зачіска», «молодість завжди прекрасно», "сама бомбовська", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Мішель Андраде стала популярною після того, як взяла участь у шоу "X-фактор".
Майбутня зірка народилася 10 листопада 1996 року в Кочабамбе, Великому Місті Болівії.
Мати Мішель - українка, яка вирушила в далеку країну за своїм першим коханням. Батько Маріо в юності грав в естрадному ансамблі і прищепив дочці любов до музики.
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