Відома співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, похвалилася новими кадрами з Буковеля

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку співачки в Instagram.

"Прекрасні вихідні", - написала дівчина.

Андраде незважаючи на холод, зняла верхній одяг заради красивих фото. Вона позувала в жовтому світшоті і темних штанях на тлі засніженого пейзажу.

Дівчина обійшлася мінімумом косметики, підкресливши природну красу. Темне рівне волосся вона залишила розпущеним.

Відзначимо, співачка вразила своєю красою навіть популярну телеведучу Лесю Нікітюк, яка не змогла «пройти повз», і залишила свій коментар.

"Красуня", - написала теледіва.

Фоловери співачки також обсипали її компліментами.

"Яка красива", " не замерзла хоч, поки фоткалася?", "Вау», «класна зачіска», «молодість завжди прекрасно», "сама бомбовська", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Мішель Андраде стала популярною після того, як взяла участь у шоу "X-фактор".

Майбутня зірка народилася 10 листопада 1996 року в Кочабамбе, Великому Місті Болівії.

Мати Мішель - українка, яка вирушила в далеку країну за своїм першим коханням. Батько Маріо в юності грав в естрадному ансамблі і прищепив дочці любов до музики.

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