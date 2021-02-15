Син хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса 42-річний Грег показав свою дружину Ембер

Син легендарного судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса показав нові фото на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

Грег Чапкіс показав серію знімків, на яких позує разом з Ембер. Крім того, на деяких кадрах він показав дружину разом з синами.

"З Днем Святого Валентина, кохання всього мого життя", – написав син хореографа.

Пара разом 20 років, вісім з яких – у шлюбі. У подружжя є два сини-12-річний Микола і 5-річний Максим.

Користувачі Мережі пишуть привітання, а також висловлюють своє захоплення такою яскравою парою.

Грег Чапкіс народився в 1979 році. Він - син Григорія Чапкіса від другого шлюбу. Чапкіс-старший одружився на матері Грега, Наталії в 1980 році. Зараз вона проживає в Сан-Франциско.

Грег народився і виріс в Україні, але вже давно проживає в США, в Сан-Франциско. Там він відкрив свою школу танців Chapkis Dance. Відзначимо, на відміну від батька Грег віддав перевагу хіп-хопу. Дружина Ембер допомагає йому в розвитку школи.

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