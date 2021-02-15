Немов подружки обнялися-щаслива мама і дочка
Відома зірка популярного реаліті-шоу, переможниця десятого сезону "Холостяк" похвалилася новими кадрами у своєму сторіс на Instgaram, пише Politeka.net.
У своєму сторіс Даша Ульянова привітала свою найближчу людину, свою маму з днем народження.
"Моя улюблена матуся! Вітаю тебе з днем народження! Тільки ти знаєш, як я тебе люблю!",- написала Даша привітання, а також показала квіти і повітряні кулі, якими привітала маму зі святом.
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Відомо, що блогерка Даша Ульянова, яка зараз живе в Києві, родом з Кривого Рогу, саме там живе її мама, до якої вирушила дівчина на свято.
Нагадаємо, відразу після шоу Макс Михайлюк і Даша Ульянова розлучилися через зраду Макса з однією з учасниць проекту. Тоді мама Даші прокоментувала новину, заявивши, що Михайлюк вчинив зовсім нечесно.
Нещодавно Михайлюк порадував фанатів звісткою про вагітність своєї нової коханої, з якою встиг таємно одружитися. Обраницю Михайлюка звати Дарина Хлистун. Пара довгий час приховувала стосунки, але після дала інтерв'ю, в якому розповіла про почуття.
Дізнавшись про вагітність пасії Михайлюка, Ульянова вирішила прокоментувати новину, заявивши, "нехай у всіх Все Буде Добре". Від чистих думок і щирої подяки всім і всьому, що було на нашому життєвому шляху, ми самі стаємо щасливішими, вважає дівчина.
Нагадавши, Даша Ульянова з " Холостяка "прийняла жарку позу, блиснувши ідеальними сідницями:" Моя філософія...".
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