Єфросиніна приміряла образ MARUV з'явившись у латексі

Маша Єфросиніна вирішила не сумувати після жорсткої критики на свою адресу. Телеведуча вирішила показати своє забійне почуття гумору, розмістивши невелике відео у своєму сторіс на Instagram, пише Politeka.net.

На відео Маша показала, як замерзла і танцює на морозі. Після чого знаменитість опинилася в кімнаті у вузькому топіку і латексних легінсах, спокусливо танцюючи, і розсовуючи ноги. При цьому рухи Єфросиніної обмежені відвертим луком, справили не зовсім такий ефект, який мабуть очікувала дівчина. Своє відео телеведуча розмістила не тільки в сторіс Instagram, але і в TikTok.

Користувачі молодіжної мережі не стали лукавити з відомою телеведучою, і назвали її руху "танцем гінеколога екзорциста".

"Несподівано!", "Ого, я аж їсти перестав"," чекала коли штани репнуть"," Вона танцює, як гінеколог екзорцист"," вже все прошмандже тут"," Ще одна навчилася ноги розставляти", "не очікувала, що в Маші таїться стільки" гумору", - написали уражені тіктокери.

Нагадаємо, після того, як була оголошена нова команда тренерів в Лізі сміху, куди входить Маша Єфросиніна, шанувальники і глядачі шоу просто-напросто зацькували телеведучу, вирішивши, що їй не місце в гумористичному проєкті.

Судячи з численних негативних коментарів, зібралася в цьому сезоні компанія не сподобалася. Користувачі відзначають, що на місці суддів опинилися люди, які не мають з гумором нічого спільного.

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