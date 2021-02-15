Єфросиніна приміряла образ MARUV з'явившись у латексі
Маша Єфросиніна вирішила не сумувати після жорсткої критики на свою адресу. Телеведуча вирішила показати своє забійне почуття гумору, розмістивши невелике відео у своєму сторіс на Instagram, пише Politeka.net.
На відео Маша показала, як замерзла і танцює на морозі. Після чого знаменитість опинилася в кімнаті у вузькому топіку і латексних легінсах, спокусливо танцюючи, і розсовуючи ноги. При цьому рухи Єфросиніної обмежені відвертим луком, справили не зовсім такий ефект, який мабуть очікувала дівчина. Своє відео телеведуча розмістила не тільки в сторіс Instagram, але і в TikTok.
Користувачі молодіжної мережі не стали лукавити з відомою телеведучою, і назвали її руху "танцем гінеколога екзорциста".
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"Несподівано!", "Ого, я аж їсти перестав"," чекала коли штани репнуть"," Вона танцює, як гінеколог екзорцист"," вже все прошмандже тут"," Ще одна навчилася ноги розставляти", "не очікувала, що в Маші таїться стільки" гумору", - написали уражені тіктокери.
Нагадаємо, після того, як була оголошена нова команда тренерів в Лізі сміху, куди входить Маша Єфросиніна, шанувальники і глядачі шоу просто-напросто зацькували телеведучу, вирішивши, що їй не місце в гумористичному проєкті.
Судячи з численних негативних коментарів, зібралася в цьому сезоні компанія не сподобалася. Користувачі відзначають, що на місці суддів опинилися люди, які не мають з гумором нічого спільного.
Нагадавши, зацькована Єфросиніна на" Лізі сміху "раптово дала жорстку відсіч:" як же я мріяла...".
Раніше на порталі Politeka розповідали, що у переляканої Маші Єфросиніної здали нерви на "Лізі сміху": "мені здається, мої мене вб'ють".
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