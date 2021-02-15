Телеведучий Володимир Остапчук разом з дружиною Христиною Горняк відпочивають на Мальдівах

Пара щодня публікує кадри того, як відпочиває, передає Politeka.net. Цього разу Христина вирішила показати себе в купальнику.

Красуня позувала на шезлонгу на пляжі. Вона одягла спокусливий ліфчик на одній бретельці. Здавалося, від одного незручного руху форми могли оголитися. Крім того, крізь мокру тканину проглядалося найінтимніше.

Також Христина одягла трусики на високій посадці, які підкреслили тонку талію.

Дружина телеведучого блиснула плоским животиком, а також стрункими ніжками.

Завершили літній образ великі окуляри і годинник.

Горняк дивилася вбік, тримаючи в руках келих з холодним напоєм.

"Випадкові фото. Невипадкові думки.

🤍", - загадково написала дружина Остапчука.

Всього за кілька секунд пост зібрав понад 100 лайків і трохи коментарів.

"Дуже красива🔥 🔥", "шикарна 😍", "❤️🙌🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Володимир Остапчук і Христина Горняк познайомилися 19 серпня у 2019 році на весіллі, де перший працював ведучим, а та виступала.

Наступна зустріч майбутньої пари відбулася під час зйомок шоу "Танці з зірками". Після довгого спілкування, дружні відносини переросли в щось інше.

Телеведучий подав на розлучення з дружиною, Оленою Войченко, в кінці жовтня 2019 року.

Закохані відзначили день народження Христини в Стамбулі в жовтні, а в травні наступного року з'їхалися.

Нагадаємо, що напідпитку дружина Остапчука в бікіні хвалилася розкішшю на Мальдівах: "не парюся, що в Україні...".

Раніше на порталі Politeka ми писали, що неприємність сталася з дружиною Остапчука на Мальдівах, що сталося: "о Травень гад!».

Також на сайті Рoliteka ми розповідали, що Остапчук показав, як отримує кайф на Мальдівах без дружини: "Ну просто вогонь".