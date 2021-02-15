Популярна українська співачка Надя Дорофєєва в образі школярки розповіла про свою нову роботу з Потапом.

Зірка опублікувала новий пост у своєму Instagram, в якому поділилася радісними новинами з шанувальниками. Співачка оголосила, що незабаром випустить нову пісню.

"Сьогодні з Потапом написали нову пісню. Сумний. Чесний. Закохувати. Вам сподобається", - написала співачка.

У свою чергу, Потап запевнив шанувальників Наді, що пісня «буде ракета».

Вона також поділилася своїм новим фото. На ньому артистка позує в бешкетному образі, який робить її схожою на юну школярку.

Так, Надя приміряла вільну білу сорочку, поверх якої вона одягла в'язаний бежевий жилет. Волосся співачка заплела в дві косички.

Шанувальники Дорофєєвої прийшли в захват від хорошої новини і нового образу співачки.

"Красива і талановита", "будемо чекати", "швидше б її почути впевнена, що вийшло дуже класно", "вчорашній концерт просто вогонь! Надь, ви всі такі круті. Дуже люблю", "ти велика розумниця, дуже сильно чекаємо і обов'язково підтримаємо і зробимо все, щоб ця пісня зайняла топ чортів!", "Не можна бути настільки красивою", "я кайфую з цієї фотографії", - пишуть люди.

Нагадаємо, змучений і роздягнений чоловік Дорофєєвої Дантес поділився своїм болем, кадри: "Просто треш...".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва розридалася на "Голосі країни", розповівши про трагедію в родині: "Вибачте....".

Також Politeka писала, що Дорофєєва і Дантес не змогли стримати почуттів на "Голос країни", кадри закулісся: "Прямо голлівудські зірки".