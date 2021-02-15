Відома українська телеведуча Ольга Фреймут розвалилася на підлозі, здивувавши зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне фото з ведучою. На знімку Фреймут недбало сиділа на підлозі, начисто забувши про етикет. Перед зіркою на підлозі лежали сердечка з написами. Красуня вибрала сердечко з підписом "Щастя" і продемонструвала його на камеру.

Фреймут була одягнена в чорний брючний костюм, під яким красувалася білосніжна сорочка з декольте. На ногах ведучої були туфлі чорного кольору. Незвичайний колір волосся прекрасно гармоніював з яскравим макіяжем зірки. Варто відзначити, що зараз Фреймут віддає перевагу більш стриманому макіяжу.

В цілому образ телеведучої виглядав трохи зухвало і сумно.

"Якщо ви нещасливі у відносинах, йдіть на свободу, - Ольга Фреймут", - підписали фото автори аккаунта.

Раніше ми писали, що Ольга Фреймут поділилася кадрами, зробленими під час її візиту на тренування збірної України з художньої гімнастики. Зірка була одягнена в чорну сукню, поверх якої вона накинула пальто. Ольга зізналася, що змінила свій погляд на деякі речі після того, як побачила тренування юних чемпіонок.

Нагадаємо, що 38-річна Фреймут дала урок стилю в лаконічному вбранні: "виглядає шикарно".

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