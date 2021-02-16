Чоловік Наташі Корольової, актор і стриптизер Сергій Глушко (Тарзан) засвітився з красунею-дружиною

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram Тарзан опублікував спільне фото з Корольовою. Він зробив селфі, показавши своє обличчя крупним планом, а дружину знявши майже в повний зріст. Співачка на фото виглядала чудово. Її волосся було акуратно укладене, а на обличчі красувався яскравий макіяж. На знімку 47-річна Корольова виглядала років на 10 молодше свого віку.

"Надсилаємо вам привіт! Наташка, я і птах...", - підписав фото Тарзан.

У коментарях під фото парочці залишили масу відгуків. Половина шанувальників були в захваті від зіркової пари, а деякі відзначили, що Тарзан забувається і поводиться занадто зарозуміло по відношенню до дружини. Ймовірно, вина за зради більше не гризе його.

"Шалені...а птах відпад...а щастя вам безмірного, любові як Водоспад-нескінченного", "Краща пара шоу-бізнесу! Щастя вам і нескінченної любові", "Більше Тарзан не ображай Наташу!!! Думай головою", "Серьога, таку милашку і Наташкою... Ну ніжніше, ніжніше», "красива і прикольна пара!", "Привіт вам з Санкт Петербурга! Ви супер класні хлопці!", "Наташа, ви казково прекрасні!",- пишуть користувачі Мережі

Нагадаємо, що мама Наташі Корольової у відвертій сукні-сіточці збентежила наслідками пластики:"не для людей зі слабкими нервами".

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