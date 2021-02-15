Чоловік Наташі Корольової, актор і стриптизер Сергій Глушко (Тарзан) блиснув фігурою на новому відвертому відео

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку Тарзана в соцмережі.

"З Днем Валентина!😊 💥 І відчепіться від моєї прекрасної тещі , ось вам свіже м'ясо. Понеслася», - написав шоумен.

Чоловік королевою вирішив похвалитися фігурою практично без одягу. Він роздягнувся, залишивши на тілі тільки стрінги. І пройшовся перед камерою виля стегнами.

"Ууух) гаряче", " Жах, просто кінь, ніякої краси!", "Жах", "Нудить, жах якийсь", "Ух ти, ах ти", "чоловік вогонь«,» Шикарно«," М'язи ослабли?», «Ходок... дружина прекрасна у вас" « "Ой ой ой, зараз почнуть рвати на шматки 😊 😊 😊 не у всіх же вдома такі красені ходять", "O!! Давно не радував народ", " Красивий чоловік. Чоловік красивий. У красивих трусах..."так от про кого співають у тій пісні з Тіктока», - пишуть у коментарях.

Зазначимо, раніше в мережі бурхливо відреагували на фотосесію тещі Тарзана Людмили Поривай, якій виповнилося 75 років. Її образ деякі сприйняли позитивно, а інші не зрозуміли, для чого робити подібні фотографії в такому поважному віці.

Нагадаємо, чоловік королевою Тарзан показав нове обличчя зі шрамами і викликав подив: "це точно ви?"

Як повідомляла Politeka, 74-річна мама королевою у відвертому купальнику запалила на пляжі, Тарзану з тещею пощастило: "Так схудла!"

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