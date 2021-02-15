Муж Наташи Королевой, актер и стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) блеснул фигурой на новом откровенном видео

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу Тарзана в соцсети.

«С Днем Валентина!😊💥 И отстаньте от моей прекрасной тещи , вот вам свежее мясо. Понеслась», - написал шоумен.

Муж Королевой решил похвастаться фигурой практически без одежды. Он разделся, оставив на теле только стринги. И прошелся перед камерой виля бедрами.

«Ууух) горячо», «Ужасссссс, просто конь, никакой красоты!», «Жуть», «Тошнит, ужас какой-то», «Ух ты, ах ты», «Мужчина огонь», «Шикарно», «Мышцы ослабели?», «Ходок... жена прекрасна у вас», «Ой ой ой, сейчас начнут рвать на куски 😊😊😊 не у всех же дома такие красавцы ходят», «O!! Давно не радовал народ», «Красивый мужчина. Мужчина красивый. В красивых трусах..." так вот о ком поют в той песне из ТикТока», - пишут в комментариях.

Отметим, ранее в Сети бурно отреагировали на фотосессию тещи Тарзана Людмилы Порывай, которой исполнилось 75 лет. Ее образ некоторые восприняли позитивно, а другие не поняли, для чего делать подобные фотографии в столь почтенном возрасте.

Напомним, муж Королевой Тарзан показал новое лицо со шрамами и вызвал недоумение: "это точно вы?"

Как сообщала Politeka, 74-летняя мама Королевой в откровенном купальнике зажгла на пляже, Тарзану с тещей повезло: "Так похудела!"

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