Муж Наташи Королевой, актер и стриптизер Сергей Глушко (Тарзан) засветился с красавицей-женой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Тарзан опубликовал совместное фото с Королевой. Он сделал селфи, показав свое лицо крупным планом, а жену засняв почти в полный рост. Певица на фото выглядела превосходно. Ее волосы были аккуратно уложены, а на лице красовался яркий макияж. На снимке 47-летняя Королева выглядела лет на 10 моложе своего возраста.

«Шлем вам привет! Наташка, я и птица…», - подписал фото Тарзан.

В комментариях под фото парочке оставили массу отзывов. Половина поклонников были в восторге от звездной пары, а некоторые отметили, что Тарзан забывается и ведет себя слишком высокомерно по отношению к жене. Вероятно, вина за измены больше не гложет его.

«Обалденные...а птица отпад...а счастья вам безмерного, любви как водопад- бесконечного», «Лучшая пара шоу-бизнеса! Счастья вам и бесконечной любви», «Больше Тарзан не обижай Наташу!!! Думай головой», «Серега, такую милашку и Наташкой... Ну поласковей, поласковей», «Красивая и прикольная пара!», «Привет вам из Санкт Петербурга! Вы супер классные ребята!», «Наташа, вы сказочно прекрасны!», - пишут пользователи сети

Напомним, что мама Наташи Королевой в откровенном платье-сеточке обескуражила последствиями пластики: "Не для слабонервных".

Как сообщала Politeka, мама Наташи Королевой в розовом мини отпраздновала 75-летие, фото: "Ты у нас звезда!".

Также Politeka писала, что постаревший муж Королевой Тарзан в стрингах показал, на что способен: «Сейчас начнут рвать на куски».