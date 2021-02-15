Мама певицы Наташи Королевой 12 февраля отпраздновала 75-летие в короне и розовом мини-платье

75-летие Людмила Порывай отметила весьма оригинально – фотосессией в розовом мини-платье и короне, пишет MK.

"Мамуля! Ты у нас звезда! Ты уникальная и неповторимая! Ты молодая и озорная! Ты профессионал с большой буквы, педагог и наставник! По всему миру твои студенты создали уникальные творческие коллективы! Ты умеешь вдохновлять и заряжать особой творческой энергией! Люблю тебя! С юбилеем! Только здоровья", — подписала снимок Королева.

Сергей Глушко пожелал теще счастья и здоровья.

До этого мы писали, что Тарзан запостил в своем аккаунте фотографию, на которой он позирует с обнаженным торсом, держа в руках красную розу. При этом он поднес цветок к лицу и соблазнительно прикусил лепесток зубами.

"С днем стриптиза вас всех, господа! А женщинам - розы", - написал он.

Такое фото вызвало бурную реакцию в сети, особенно среди представительниц прекрасного пола. Многие даже позавидовали жене Тарзана Наташе Королевой.

Напомним, муж Королевой Тарзан показал новое лицо со шрамами и вызвал недоумение: "это точно вы?"

Как сообщала Politeka, 74-летняя мама Королевой в откровенном купальнике зажгла на пляже, Тарзану с тещей повезло: "Так похудела!"

Также Politeka писала, что Наташа Королева потерлась о пальму в соблазнительном купальнике: "вот это фигура!"