Мама певицы Наташи Королевой 12 февраля отпраздновала 75-летие в короне и розовом мини-платье
75-летие Людмила Порывай отметила весьма оригинально – фотосессией в розовом мини-платье и короне, пишет MK.
"Мамуля! Ты у нас звезда! Ты уникальная и неповторимая! Ты молодая и озорная! Ты профессионал с большой буквы, педагог и наставник! По всему миру твои студенты создали уникальные творческие коллективы! Ты умеешь вдохновлять и заряжать особой творческой энергией! Люблю тебя! С юбилеем! Только здоровья", — подписала снимок Королева.
Сергей Глушко пожелал теще счастья и здоровья.
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До этого мы писали, что Тарзан запостил в своем аккаунте фотографию, на которой он позирует с обнаженным торсом, держа в руках красную розу. При этом он поднес цветок к лицу и соблазнительно прикусил лепесток зубами.
"С днем стриптиза вас всех, господа! А женщинам - розы", - написал он.
Такое фото вызвало бурную реакцию в сети, особенно среди представительниц прекрасного пола. Многие даже позавидовали жене Тарзана Наташе Королевой.
Напомним, муж Королевой Тарзан показал новое лицо со шрамами и вызвал недоумение: "это точно вы?"
Как сообщала Politeka, 74-летняя мама Королевой в откровенном купальнике зажгла на пляже, Тарзану с тещей повезло: "Так похудела!"
Также Politeka писала, что Наташа Королева потерлась о пальму в соблазнительном купальнике: "вот это фигура!"