Настя Каменських показала, як насолоджується сонячним зимовим днем зі своєю улюбленицею
Популярна українська співачка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Судячи з усього, Каменських вирішила відправитися на прогулянку в компанії своєї собачки Мімі. На фото співачка позує на тлі природи, явно насолоджуючись свіжим повітрям і зимовим сонцем.
При цьому, одягнена співачка по погоді: на ній тепла чорна куртка, об'ємний шарф і червона в'язана шапка. Для такої прогулянки Каменських не стала обтяжувати себе макіяжем, показавши свою природну красу.
На фото співачка тепло посміхається, притискаючи Мімі до себе.
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Її шанувальники прийшли в захват від такого позитивного знімка.
"Красуні", "Мило", "натхнення", "красива Настя", "одне обличчя", "Хто твій фотограф? Афігенна фотка", "які милі і щасливі, дуже життєрадісні", "обожнюю Настю", "Потап заріс?", "З собаками не важко?", "Потапу зробили пересадку волосся?", "Зловили сонечко) сьогодні це було не легко", - пишуть люди.
Раніше ми писали, що Каменських показала фото, зроблене в їх з Потапом заміському будинку.
Вона позувала в повсякденному одязі-світшоті і джжінсах з кросівками. При цьому артистка вирішила обійтися без насиченого макіяжу.
Нагадаємо, Каменських блиснула натуральною красою і викликала заздрість українців: «Як же Потапу пощастило».
Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських з величезним букетом не стримала почуттів при Потапі: "Чекаємо маленьких Потапчиків".
Також Politeka писала, що Каменських в День святого Валентина показала, як треба радувати чоловіків: "Потап притиснув...".