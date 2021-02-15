Настя Каменських показала, як насолоджується сонячним зимовим днем зі своєю улюбленицею

Популярна українська співачка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Судячи з усього, Каменських вирішила відправитися на прогулянку в компанії своєї собачки Мімі. На фото співачка позує на тлі природи, явно насолоджуючись свіжим повітрям і зимовим сонцем.

При цьому, одягнена співачка по погоді: на ній тепла чорна куртка, об'ємний шарф і червона в'язана шапка. Для такої прогулянки Каменських не стала обтяжувати себе макіяжем, показавши свою природну красу.

На фото співачка тепло посміхається, притискаючи Мімі до себе.

Її шанувальники прийшли в захват від такого позитивного знімка.

"Красуні", "Мило", "натхнення", "красива Настя", "одне обличчя", "Хто твій фотограф? Афігенна фотка", "які милі і щасливі, дуже життєрадісні", "обожнюю Настю", "Потап заріс?", "З собаками не важко?", "Потапу зробили пересадку волосся?", "Зловили сонечко) сьогодні це було не легко", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Каменських показала фото, зроблене в їх з Потапом заміському будинку.

Вона позувала в повсякденному одязі-світшоті і джжінсах з кросівками. При цьому артистка вирішила обійтися без насиченого макіяжу.

Нагадаємо, Каменських блиснула натуральною красою і викликала заздрість українців: «Як же Потапу пощастило».

Як повідомляла Politeka, щаслива Каменських з величезним букетом не стримала почуттів при Потапі: "Чекаємо маленьких Потапчиків".

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