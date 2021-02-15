Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян похвалилася неймовірними формами в мініатюрному купальнику

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото, зроблені на пляжі. Вона позувала для фото зі своєю рідною старшою сестрою Кортні. Обидві дівчини натягнули на свої пишні форми мініатюрні купальники, які практично нічого не прикрили. Обличчя дівчини прикрили сонцезахисними окулярами.

"Це тонка грань між любов'ю і ненавистю", - загадково підписала фото зірка.

Варто відзначити, що фото Кім викликало справжню бурю питань в коментарях. Багато шанувальників запідозрили 41-річну Кортні у вагітності. Справа в тому, що на фото її животик злегка випирав вперед.

"Кортні вагітна?", "Які ж ви красиві", "Краса від бога!", "Богині", "ви такі гарячі", «як вдається зберегти таку круту фігуру", "Купальники відпад", "у вас в родині буде поповнення?» ,- пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що сімейство Карашьян дуже любить дітей. Як відомо, у самої Кім четверо дітей, а у її старшої сестри – троє. Та й самих сестер в сім'ї п'ятеро. Плюс рідний брат Роб. Незважаючи на міцні сімейні узи, сестри нерідко сваряться.

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