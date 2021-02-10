Популярна американська модель і зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян підкорила шанувальників епатажним образом у білизні

40-річна красуня не перестає дивувати фанатів по всьому світу своїми зухвалими і вкрай нетривіальними образами.

На цей раз модель вибрала для зйомки максимально епатажний образ. Так, Кім сховала свої спокусливі форми в крихітний бежевий ліфчик і незвичайні кремові легінси в дірочку, які більше нагадують дивні колготи. Колір вбрання вигідно підкреслив красу смаглявої шкіри Кім, а його фасон не залишив просторів для уяви.

Ще однією яскравою деталлю образу красуні стало величезне прикраса на її голові. Аксесуар химерної форми зібраний з різноманітних кольорів, які надають образу Кім жіночності.

Навіть у такому дивному вбранні Кардашьян позує з упевненістю: модель стоїть, дивлячись прямо в камеру і поклавши руки на стегна.

Шанувальники красуні не змогли стриматися, дивлячись на таку красу: знімок Кім набрав майже мільйон лайків.

До цього ми писали, що Кім показала, як вони з Кортні Кардашьян купаються в морі. Красуні вирішили перепочити від плавання, вибравшись з води і продемонструвавши свої вражаючі фігури.

Кім вибрала для відпочинку незвичайний купальний костюм бежевого кольору з довгими плавками і ліфом з кокетливими зав'язками.

А ось червоний її сестри виявився набагато більш мінімалістичним: крихітний бікіні ледь прикривав найвідвертіші місця на тілі Кортні.

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