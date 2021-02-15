Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян похвасталась невероятными формами в миниатюрном купальнике

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, сделанные на пляже. Она позировала для фото со своей родной старшей сестрой Кортни. Обе девушки натянули на свои пышные формы миниатюрные купальники, которые практически ничего не прикрыли. Лица девушки прикрыли солнцезащитными очками.

«Это тонкая грань между любовью и ненавистью», - загадочно подписала фото звезда.

Стоит отметить, что фото Ким вызвало настоящую бурю вопросов в комментариях. Многие поклонники заподозрили 41-летнюю Кортни в беременности. Дело в том, что на фото ее животик слегка выпирал вперед.

«Кортни беременна?», «Какие же вы красивые», «Красота от бога!», «Богини», «Вы такие горячие», «Как удается сохранить такую крутую фигуру», «Купальники отпад», «У вас в семье будет пополнение?», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что семейство Карашьян весьма плодовитое. Как известно, у самой Ким четверо детей, а у ее старшей сестры – трое. Да и самих сестер в семье пятеро. Плюс родной брат Роб. Несмотря на крепкие семейные узы, сестры нередко ссорятся.

Напомним, что знойная Ким Кардашьян в лифчике и колготках удивила странной конструкцией на голове: "к такому никто не был готов".

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