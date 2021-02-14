Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, постала в спокусливому вигляді

Зірка обожнює демонструвати свої форми, якими пишається особливо після того, як зробила пластичні операції, пише Politeka.net.

Шанувальники згадують одні з найгарячіших образів знаменитості. Цього разу в одній з груп з'явився знімок красуні в спокусливій білизні.

Кім одягла білі мережива, які навряд чи приховували груди і найінтимніше. Великі груди вражали красою і об'ємами, як і знамениті стегна красуні.

Зірка також була в маленьких мереживних трусиках, які натягнулися на крихітній бретельці на тілі.

Модель розпустила волосся. Її образ завершив макіяж з акцентом на великі очі - пишні вії збільшували їх.

А пухкі губи були прочинені і підкреслені красивою помадою.

За плечима красуні можна було помітити білосніжні крила.

Блискуча прикраса на шиї і на тілі привертала увагу і виглядала на Кардашьян просто фантастично.

За чотири години пост зібрав майже 600 лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі написали в бік спокусниці масу приємного, адже її фігура і зовнішність в цілому, просто не може залишити байдужим.

"Ти просто ангел", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян народилася в 1980 році в заможній родині Кріс Дженнер-продюсера на телебаченні і автора власного шоу; і Роберта Кардашьяна-адвоката, який став відомим після захисту в суді свого приятеля, футболіста О'Джей Сімпсона.

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