Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, предстала в соблазнительном виде

Звезда обожает демонстрировать свои формы, которыми гордится особенно после того, как сделала пластические операции, пишет Politeka.net.

Поклонники вспоминают одни из самых горячих образов знаменитости. В этот раз в одной из групп появился снимок красотки в соблазнительном белье.

Ким надела белые кружева, которые едва ли скрывали грудь и самое интимное. Большая грудь впечатляла красотой и объемами, как и знаменитые бедра красотки.

Звезда также была в маленьких кружевных трусиках, которые натянулись на крохотной бретельке на теле.

Модель распустила волосы. Ее образ завершил макияж с акцентом на большие глаза - пышные ресницы увеличивали их.

А пухлые губы были приоткрыты и подчеркнуты красивой помадой.

За плечами красотки можно было заметить белоснежные крылья.

Сверкающее украшение на шее и на теле привлекало внимание и смотрелось на Кардашьян просто фантастически.

За четыре часа пост собрал почти 600 лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали в сторону соблазнительницы массу приятного, ведь ее фигура и внешность в целом, просто не может оставить равнодушным.

"Ты просто ангел", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян родилась в 1980 году в состоятельной семье Крис Дженнер – продюсера на телевидении и автора собственного шоу; и Роберта Кардашьяна - адвоката, который стал известен после защиты в суде своего приятеля, футболиста О'Джей Симпсона.

Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом: "сейчас выпрыгнут"

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