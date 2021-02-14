Світська левиця й модель Кім Кардашьян влаштувала пожежу в Мережі пікантною фотосесією
Як передає Politeka.net, 40-річна модель опублікувала свіжі кадри в себе в мікроблозі в Instagram, на яких постала разом зі своїми сестрами (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
"Породисті" брюнетки позували в білосніжних бюстиках і трусиках, змагаючись пишними формами. Дівчата чуттєво покрутилися перед камерою, демонструючи, як вдало на них сидить білизна.
На деяких кадрах Кім постала сама, оточена тортами й тістечками у формі сердець, з великою кількістю крема. Красуня сиділа на підлозі, притиснувши до себе ніжки й доторкнувшись пальцем до губ, вдаючи, що пробує солодощі.
Таким чином, Кардашьян презентувала випуск своєї нової колекції жіночої білизни SKIMS, призначеної для представниць прекрасної статі пишних комплекцій.
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"Колекція на Валентина щойно вийшла!!! Робіть покупки прямо зараз і насолоджуйтеся безкоштовною доставкою", - йдеться в повідомленні.
Пост Кардашьян за лічені хвилини "лайкнули" сотні тисяч шанувальників, залишивши безліч сердечок в коментарях.
Крім нижньої білизни також бренд Кім випускає одяг для дому. Нещодавно відома серцеїдка розпалила пристрасною фотосесією в шовковій ночнушці та халатику кольору пудра. Модель розкріпачилася на кріслі, задерши ніжку і закинувши голову, тримаючи в руках ретро-фен.
"Хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост Агонь ))"; "Кім красуня 🔥"; "Атмосфера ретро"; "завжди таке задоволення від знімків з тобою💖", - відреагували користувачі.
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