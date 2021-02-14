Світська левиця й модель Кім Кардашьян влаштувала пожежу в Мережі пікантною фотосесією

Як передає Politeka.net, 40-річна модель опублікувала свіжі кадри в себе в мікроблозі в Instagram, на яких постала разом зі своїми сестрами (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

"Породисті" брюнетки позували в білосніжних бюстиках і трусиках, змагаючись пишними формами. Дівчата чуттєво покрутилися перед камерою, демонструючи, як вдало на них сидить білизна.

На деяких кадрах Кім постала сама, оточена тортами й тістечками у формі сердець, з великою кількістю крема. Красуня сиділа на підлозі, притиснувши до себе ніжки й доторкнувшись пальцем до губ, вдаючи, що пробує солодощі.

Таким чином, Кардашьян презентувала випуск своєї нової колекції жіночої білизни SKIMS, призначеної для представниць прекрасної статі пишних комплекцій.

"Колекція на Валентина щойно вийшла!!! Робіть покупки прямо зараз і насолоджуйтеся безкоштовною доставкою", - йдеться в повідомленні.

Пост Кардашьян за лічені хвилини "лайкнули" сотні тисяч шанувальників, залишивши безліч сердечок в коментарях.

Крім нижньої білизни також бренд Кім випускає одяг для дому. Нещодавно відома серцеїдка розпалила пристрасною фотосесією в шовковій ночнушці та халатику кольору пудра. Модель розкріпачилася на кріслі, задерши ніжку і закинувши голову, тримаючи в руках ретро-фен.

"Хто-небудь зателефонуйте пожежникам, тому що цей пост Агонь ))"; "Кім красуня 🔥"; "Атмосфера ретро"; "завжди таке задоволення від знімків з тобою💖", - відреагували користувачі.

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