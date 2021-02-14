Светская львица и модель Ким Кардашьян устроила пожар в Сети пикантной фотосессией

Как передает Politeka.net, 40-летняя модель опубликовала свежие кадры у себя в микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе со своими сестрами (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Породистые" брюнетки позировали в белоснежных бюстиках и трусиках, соревнуясь пышными формами. Девушки чувственно покрутились перед камерой, демонстрируя, как удачно на них сидит белье.

На некоторых кадрах Ким предстала сама, окруженная тортами и пирожными в форме сердец, с изобилием крема. Красотка сидела на полу, прижав к себе ножки и дотронувшись пальцем к губам, делая вид, что пробует сладости.

Таким образом, Кардашьян презентовала выпуск своей новой коллекции женского белья SKIMS, предназначенной для представительниц прекрасного пола пышных комплекций.

"Коллекция на Валентина только что вышла!!! Делайте покупки прямо сейчас и наслаждайтесь бесплатной доставкой", - говорится в сообщении.

Пост Кардашьян за считанные минуты "лайкнули" сотни тысяч поклонников, оставив уйму сердечек в комментариях.

Кроме нижнего белья также бренд Ким выпускает одежду для дома. Недавно известная сердцеедка разгорячила страстной фотосессией в шелковой ночнушке и халатике цвета пудра. Модель раскрепостилась на кресле, задрав ножку и запрокинув голову, держа в руках ретро-фен.

"Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост Агонь ))"; "Ким красотка 🔥"; "Атмосфера ретро"; "Всегда такое удовольствие от снимков с тобой 💖", - отреагировали пользователи.

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