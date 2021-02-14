Светская львица и модель Ким Кардашьян устроила пожар в Сети пикантной фотосессией
Как передает Politeka.net, 40-летняя модель опубликовала свежие кадры у себя в микроблоге в Инстаграм, на которых предстала вместе со своими сестрами (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
"Породистые" брюнетки позировали в белоснежных бюстиках и трусиках, соревнуясь пышными формами. Девушки чувственно покрутились перед камерой, демонстрируя, как удачно на них сидит белье.
На некоторых кадрах Ким предстала сама, окруженная тортами и пирожными в форме сердец, с изобилием крема. Красотка сидела на полу, прижав к себе ножки и дотронувшись пальцем к губам, делая вид, что пробует сладости.
Таким образом, Кардашьян презентовала выпуск своей новой коллекции женского белья SKIMS, предназначенной для представительниц прекрасного пола пышных комплекций.
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"Коллекция на Валентина только что вышла!!! Делайте покупки прямо сейчас и наслаждайтесь бесплатной доставкой", - говорится в сообщении.
Пост Кардашьян за считанные минуты "лайкнули" сотни тысяч поклонников, оставив уйму сердечек в комментариях.
Кроме нижнего белья также бренд Ким выпускает одежду для дома. Недавно известная сердцеедка разгорячила страстной фотосессией в шелковой ночнушке и халатике цвета пудра. Модель раскрепостилась на кресле, задрав ножку и запрокинув голову, держа в руках ретро-фен.
"Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост Агонь ))"; "Ким красотка 🔥"; "Атмосфера ретро"; "Всегда такое удовольствие от снимков с тобой 💖", - отреагировали пользователи.
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