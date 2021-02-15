Знаменита українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик підкорила яскравим образом у новому фільмі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала кадр з серіалу "З ким поведешся", в якому вона зіграла досить ефектну панночку. На фото Ребрик позувала в непристойно короткій спідниці, туфлях на підборах і з яскраво червоним волоссям. Артистка сперлася на мотоцикл і щиро посміхалася.

"Фейерверк емоцій, фонтан геніальних ідей, зрив «башки», вибухова сила і водночас жіночність, ніжність, чесність, надійність і щирість. Це все про мою Галю - героїню серіалу «З ким поведешся». Вона така, як ми всі, і водночас - вона зовсім інша. У мене з моєю екранною героїнею дуже багато спільного, але й багато чому мені у неі довелося повчитися", - зазначила Лілія, додавши, що чекає відгуків про свою нову роль.

У коментарях шанувальники залишили масу приємних відгуків для свого кумира.

"А Галя нічого так!", "Вам краще зі світлим волоссям. Залишайтеся блондинкою", "бачила рекламу, буду обов'язково дивитися!", "Нічого собі", "кішечка", "Ваша героїня просто супер!", "Класний фільм! Вогонь!! Прям дуже круто зіграна роль! Респект!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що телеведуча Лілія Ребрик зняла на відео, як "попітніла" разом з чоловіком: "це так затягує!".

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